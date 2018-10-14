Члена экипажа задержанного украинского судна выпустили из Крыма: стала известна причина

Задержанное судно ЯМК-0041 / Fishnews

На материковую Украину прибыл задержанный в Крыму член экипажа украинского судна ЯМК-0041 Геннадий Отычко.

Он покинул аннексированный полуостров и направляется в Очаков (Николаевская область) на похороны матери, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По информации Денисовой, админграницу украинец пересекал в КПВВ "Каланчак".

Омбудсмена также рассказала, что мать Отычко скончалась вчера, однако изначально он не мог покинуть Крым из-за отсутствия загранпаспорта. Документы у него и других членов экипажа пограничники РФ отобрали еще в мае. Денисова отметила, что изначально ее коллега из России Татьяна Москалькова игнорировала звонки относительно возможной помощи для Отычко.

4 мая у западного побережья аннексированного Крыма российские пограничники задержали траулер ЯМК-0041 приписанный к черноморскому порту Очаков в Николаевской области. На борту находились пятеро членов экипажа - граждан Украины. Судно вместе с экипажем сопроводили на полуостров и изъяли сети для ловли рыбы. Против капитана судна возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения"). На судно наложен арест.

В июне экипаж украинского рыболовного судна ЯМК-0041 начал голодовку.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что Россия предложила Украине обмен экипажей "Норда" и "ЯМК-0041".