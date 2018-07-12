"Держали под дулом автоматов": как обращаются с задержанными в Крыму украинскими моряками

12 июля 2018, 07:54

О нарушении прав человека по отношению к украинским морякам со стороны российской стороны рассказали их родственники.

Как обращаются с задержанными в Крыму украинскими моряками.

Украинцев с рыболовецкого судна "ЯМК-0041", задержанных в аннексированном Крыму "за незаконный промысел камбалы-калкана", держали под дулами автоматов во время "проведения процессуальных действий".

О нарушении прав человека по отношению к украинским морякам со стороны российской стороны рассказали их родственники на встрече с уполномоченным Рады по правам человека Людмилой Денисовой, пишет пресс-центр офиса омбудмена.

Капитан судна все еще содержится в симферопольском СИЗО. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Еще четырех членов экипажа уже третий месяц продолжают незаконно удерживать на территории аннексированного полуострова (им не возвращают паспорта) – несмотря на то, что им не выдвигали никаких обвинений.

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Напомним, 11 июня в аннексированном Россией Крыму суд на месяц продлил арест капитану задержанного украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому.

Ранее рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте этого года. Судно было остановлено в 15 милях от Обиточной косы.

31 марта капитану "Норда" было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.

Как сообщалось, днем 10 апреля капитана российского сейнера "Норд" выпустили из СИЗО. При этом Горбенко должен был дать показания в СБУ.

Напомним, ранее украинский суд принял решение по членам экипажа российского судна "Норд". Членам экипажа вменяют часть 2 статьи 204 КоАП Украины ("незаконное пересечение границы", санкция — штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста). 

Как сообщалось, Денисова назвала число россиян, которых Украина готова обменять на украинских политзаключенных. Украина готова забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции.

Напомним, омбудсмен РФ Татьяна Москалькова объяснила, почему ФСИН отказал Денисовой в допуске к политзаключенному украинцу Олегу Сенцову.

В свою очередь Денисова заблокировала ворота колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, не выпуская кортеж с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая посетила заключенного.

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Россия Крым арест судно ЯМК-0041 Виктор Новицкий
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