В России на съемках фильма каскадера раздавил танк

Мужчина не успел выбраться из-под боевой машины и его намотало на траки.
В России в Калужской области на съемах кино "Ильинский рубеж" трагически погиб один из каскадеров.
Мужчина выполнял трюк, но не успел выбраться из-под танка и был намотан на траки, пишет Лента.ру.
В настоящее время по факту гибели каскадера проводится проверка. По информации СМИ, трагедия произошла в результате несчастного случая.
На место происшествия отправились члены следственно-оперативной группы УМВД России по Калужской области. Ведется следствие.
Напомним, на съемках боевика Сильвестра Сталлоне погиб каскадер.