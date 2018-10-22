В России на съемках фильма каскадера раздавил танк

Злосчастный танк / Следком РФ

В России в Калужской области на съемах кино "Ильинский рубеж" трагически погиб один из каскадеров.

Мужчина выполнял трюк, но не успел выбраться из-под танка и был намотан на траки, пишет Лента.ру.

В настоящее время по факту гибели каскадера проводится проверка. По информации СМИ, трагедия произошла в результате несчастного случая.

На место происшествия отправились члены следственно-оперативной группы УМВД России по Калужской области. Ведется следствие.

Напомним, на съемках боевика Сильвестра Сталлоне погиб каскадер.