"Просился в землю": вдова Караченцова рассказала о последних днях знаменитого актера

Николай Караченцов / Legion-Media

Скончавшийся девять дней назад знаменитый актер Николай Караченцов не хотел кремации, а "просился в землю", рассказала его вдова Людмила Поргина.

По ее словам, на Новодевичьем кладбище Москвы для актера не оказалось места, в то же время на еще одном знаменитом кладбище - Ваганьковском предложили место около забора.

"А вот на Троекуровском – среди своих. Там похоронены его друзья: Саша Лазарев, Наташа Гундарева, которая мечтала похудеть и сняться с Колей в мюзикле, Любочка Полищук, которая Колю обожала. Там - актеры МХАТа, его педагоги. Прах Колиной мамы, которую он очень любил, похоронен в колумбарии Донского монастыря, а он просился в землю, чтобы со временем я была рядом", отметила Поргина в интервью "КП".

В то же время жизнь после аварии она назвала "тринадцатью годами блаженства".

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"До аварии Коля постоянно работал: съемки, репетиции, гастроли, концерты... Мы мало виделись. А после аварии стали неразлучны. Я же любила не народного артиста, а человека Николая Караченцова. Когда он физически ослаб, он стал мне еще более дорог", - рассказала она.

Поргина подчеркнула, что не таскала его за собой повсюду, а актер сам этого хотел.

"Все думают, что это я таскала его везде! Но это у него была эмоциональная потребность тратить себя. Даже в таком физически немощном состоянии он ходил в музее, театры, на концерты - там он снова переживал нужные ему эмоции. Те эмоции, которые раньше испытывал на сцене. И мне было наплевать, что скажут окружающие. Если кто-то осуждал, значит, у него самого с душой не в порядке", - добавила вдова Караченцова.

Напомним, ранее стало известно, возле кого похоронили Николая Караченцова.