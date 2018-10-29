Стало известно, возле кого похоронили Николая Караченцова

Николая Караченцова похоронили на Троекуровского кладбище возле Георгия Гречко и Марины Голуб / УНИАН

В столице РФ Москве известного российского актера театра и кино Николая Караченцова похоронили на шестом участке Троекуровского кладбища.

Караченцов похоронен рядом с советским космонавтом Георгием Гречко и заслуженной артисткой России Мариной Голуб, пишет ТАСС.

Агентство также сообщило, что до похорон артиста в старинном московском храме Воскресения Словущего на Успенском вражке отпевал глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Владимир Гундяев).

Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября в Москве. Актер скончался за день до своего 74-летия в реанимации 62-й больницы из-за отказа почек. С Караченцовым попрощались 29 октября в московском театре "Ленком", в котором он работал.

В сентябре 2017 года у артиста врачи нашли в легких неоперабельную опухоль. В начале октября 2018-го стало известно, что Караченцов попал в больницу с диагнозом "двустороннее воспаление легких".