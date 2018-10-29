Много людей, венков и цветов: в России прощаются с Николаем Караченцовым, опубликовано видео

В московском театре прощаются с Николаем Караченцовым / globallookpress.com

В столице РФ Москве прощаются с умершим известным российским актером театра и кино Николаем Караченцовым.

Церемония прощания проходит в театре "Ленком", в котором артист работал, в зале собралось много людей, у гроба — много венков и цветов.

Траурное мероприятия продлится до 12 часов, также состоится гражданская панихида, пишет ТАСС.

Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября в Москве. Актер скончался за день до своего 74-летия в реанимации 62-й больницы. Позже супруга артиста сказала, что он умер из-за отказа почек. Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище.

В сентябре 2017 года у актера врачи нашли в легких неоперабельную опухоль. В начале октября 2018-го стало известно, что Караченцов попал в больницу с диагнозом "двустороннее воспаление легких".