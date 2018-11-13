На торжественном мероприятии Макрона и Меркель приняли за супругов

Макрона и Меркель приняли за мужа и жену / Фото: Reuters

На открытии мемориала в память о 100-летии заключения мира в Первой мировой войне канцлера Германии Ангелу Меркель приняли за супругу президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщает RTBF, во время неформального общения главы государств общались с гражданами, среди которых была пожилая женщина 1918 года рождения. Макрон в сопровождении Меркель подошел к ней, чтобы пожать руку.

"Это невероятно, мне пожал руку президент Франции", — сказала женщина.

Затем женщина обратила внимание на Меркель, которая стояла рядом.

"Это вы, госпожа Макрон?" – спросила она.

Меркель сначала попыталась исправить пожилую женщину на немецком языке, а затем объяснилась с ней по-французски.

"Это фантастика", — ответила пожилая участница мероприятия.

Напомним, Макрон назвал национализм "предательством нравственных ценностей".