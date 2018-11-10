"Положил руку на колено": Макрон успокоил Трампа в вопросе создания общеевропейской армии

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон / Reuters

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп обсудили на встрече в Париже вопрос создания общеевропейской армии, поднятый французским лидером накануне.

Как сообщает Reuters, президенты двух стран согласились, что Европа должна делать больший вклад для своей обороны.

"Мы хотим иметь сильную Европу, это очень важно для нас... Мы хотим помочь Европе, но это должно быть справедливо. Сейчас основное бремя лежит на Соединенных Штатах", - сказал Трамп.

Отмечается, что Макрон положил руку на колено Трампа и, обратившись к нему "мой друг", сказал: "Я считаю, что мои предложения по защите Европы полностью с этим согласуются".

Ранее Эммануэль Макрон призвал создать общеевропейскую армию, способную противостоять России в случае ее вторжения в Европу.

"Мы не защитим европейцев, если не решим иметь настоящую европейскую армию. Учитывая, что Россия у наших границ и что она уже показала, что может быть угрозой… Нам нужна Европа, которая сможет прежде всего защищаться самостоятельно, а не зависеть от США, быть более самостоятельными", - сказал Макрон.

В свою очередь, Дональд Трамп назвал "оскорбительной" инициативу французского президента.

"Президент Франции Макрон предложил, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Очень обидно, но, возможно, Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которую США значительно субсидируют!" - написал Трамп в Twitter.