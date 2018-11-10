Трампа оскорбило предложение Макрона насчет общеевропейской армии

Трамп явно обиделся на предложение Макрона / Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал "оскорбительным" предложение президента Франции Эмманюэля Макрона создать единую европейскую армию, которая защитит Европу от Китая, России и США.

"Президент Франции Макрон предложил, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Очень обидно, но, возможно, Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которую США значительно субсидируют!" - написал он в своем Twitter-аккаунте.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 листопада 2018 р.

6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать общеевропейскую армию, способную противостоять России в случае ее вторжения в Европу.