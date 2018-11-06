"Стиль "Король-солнце" еще жив": стало известно, кто и почему сорвал встречу Путина и Трампа в Париже

Почему не встретятся Трамп и Путин / GettyImages

СМИ выяснили, почему отменили встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая планировалась на 11 ноября в Париже.

Как рассказал информированный дипломатический источник в Европе, переговоры глав России и США сорвались из-за личной просьбы президента Франции Эммануэля Макрона, пишет "Коммерсант".

Читайте такжеВстретятся ли Порошенко и Путин в ПарижеСвою просьбу Макрон, по словам собеседника издания, объяснил желанием, чтобы встреча глав двух держав "не затмила" подготовленные французскими властями мероприятия к 100-летиюокончания Первой мировой войны.

"Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль "Король-солнце" еще жив. Но, как говорится, "се ля ви", – рассказал источник газеты.

Ранее стало известно, что Путин хочет встретиться с Трампом 11 ноября в Париже в рамках мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Президент США сообщил, что, вероятнее всего, встретится с главой РФ.

Однако уже 6 ноября Трамп вдруг оказался не уверен во встрече с Путиным в Париже. Американский президент предположил, что они могут встретиться в другом месте.

Позднее в Кремле подтвердили, что Трамп и Путин в Париже встречаться не будут. "График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести", – сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. В частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.