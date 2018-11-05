Трамп вдруг оказался не уверен во встрече с Путиным в Париже

Ранее Трамп подтвердил встречу с Путиным в Париже / Reuters

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что он не уверен в том, что будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Париже.

Параллельно Трамп допустил, что вместо Парижа лидеры могут провести встречу на полях саммита "большой двадцатки" в Аргентине 30 ноября - 1 декабря, передает Reuters.

"Мы будем встречаться на G20, и, возможно, после этого у нас будут встречи", - сказал Трамп журналистам.

"Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Наверное, нет", - добавил он.

Ранее стало известно, что Владимир Путин хочет встретиться с Дональдом Трампом 11 ноября в Париже в рамках мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Президент США сообщил, что, вероятнее всего, встретится с главой РФ.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.