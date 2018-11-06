В Кремле подтвердили, что Трамп и Путин в Париже встречаться не будут

Кремль отрицает связь между отменой встречи и обострением отношений между США и Россией / РИА Новости

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая планировалась 11 ноября в Париже, скорее всего, не состоится.

"В Париже, действительно, скорее всего обстоятельной встречи не получится. График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести", - сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

Песков также отметил, что лидеры США и РФ дополнительно обсудят возможность полноформатной встречи и добавил, что ее перенос никак не связан с разногласиями между державами.

Напомним, 6 ноября президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что он не уверен в том, что будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Париже.

Ранее стало известно, что Владимир Путин хочет встретиться с Дональдом Трампом 11 ноября в Париже в рамках мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Президент США сообщил, что, вероятнее всего, встретится с главой РФ.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.