Макрон предложил создать общеевропейскую армию для защиты от России

Президент Франции Эммануэль Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать общеевропейскую армию, способную противостоять России в случае ее вторжения в Европу.

"Мы не защитим европейцев, если не решим иметь настоящую европейскую армию. Учитывая, что Россия у наших границ и что она уже показала, что может быть угрозой… Нам нужна Европа, которая сможет прежде всего защищаться самостоятельно, а не зависеть от США, быть более самостоятельными", - сказал Макрон в интервью радиостанции Europe1.

Президент Франции также напомнил о решении главы Белого дома Дональда Трампа вывести США из Договора о РСМД.

"Несколько недель назад Дональд Трамп заявил, что он выходит из большого договора по разоружению, подписанного после ядерного кризиса в середине 1980-х годов. Кто от этого больше всего пострадает? Европа и ее безопасность", - отметил Макрон.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон выступил против проведения полноформатной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 11 ноября в Париже.

По данным СМИ, он не пожелал, чтобы российско-американский саммит затмил мероприятия, посвященные столетию со дня окончания Первой мировой войны.

19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

"Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.