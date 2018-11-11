Макрон назвал национализм "предательством моральных ценностей"

Эммануэль Макрон считает национализм "предательством" / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал национализм "предательством нравственных ценностей".

"Патриотизм - это полная противоположность национализму. Национализм - это предательство патриотизма", - сказал Макрон, выступая перед мировыми лидерами в Париже во время церемонии, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что выпад Макрона, скорее всего, касался президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина, которые присутствовали на церемонии.

"Соблюдая прежде всего собственные интересы, не обращая внимания на других, мы уничтожаем самое драгоценное, что имеет нация, то, что дает ей жизнь и делает ее великой - ее моральные ценности", - считает президент Франции.

Макрон также заявил, что "старые демоны пробуждаются" и предупреждают об опасности игнорирования прошлого.

"История иногда грозит повторением трагических сюжетов и подрывом наследия мира, которое, как мы думали, защищены кровью наших предков", - сказал французский лидер.

Читайте такжеПутин одобрил идею Макрона о создании общеевропейской армииВпрочем, отмечает агентство, пока что ни у Трампа, ни у Путина не отреагировали на речь Макрона. Вместе с тем, добавили журналисты, это высказывание президента Франции также могло быть реакцией на растущую в Европе популярность правых популистских политических сил, большая часть из которых базируется именно на национализме.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп встретились у Триумфальной арки в Париже. Путин пожал Трампу руки, после чего показал ему большой палец.

После этого российский президент пожал руку супруге американского лидера Меланье и хлопнул Трампа по плечу.