В Латвии задержали русскоязычного журналиста

Юрий Алексеев задержан за антигосударственную деятельность / Фото: Pikabu

В Латвии на двое суток задержан русскоязычный журналист и правозащитник Юрий Алексеев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Имму Янсоне, дальнейшую судьбу задержанного должен будет решить суд.

Правозащитник отметила, что против Алексеева возбуждены уголовные дела по двум статьям: деятельность, направленная против Латвии, и помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии.

"Считаю, что он задержан за свою журналистскую работу", отметила юрист.

Также сообщается, что в доме Алексеева был произведен обыск.

Как известно, журналиста уже задерживали в 2017 году за публикации, содержащие признаки разжигания межнациональной розни. Во время обыска в его доме нашли оружие и детскую порнографию. Алексеев свою вину отрицал, заявляя, что оружие ему подбросили, а на фото изображены его дети во время купания.

Напомним, легендарный советский композитор Раймонд Паулс резко отреагировал на сообщения об эмиграции его семьи из Латвии.