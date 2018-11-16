Композитор Паулс опроверг фейк росСМИ об эмиграции его семьи из Латвии

Раймонд Паулс шокирован ложью российских СМИ / УНИАН

Легендарный советский композитор Раймонд Паулс резко отреагировал на сообщения об эмиграции его семьи из Латвии.

"Откуда такие глупости? Все мы живем здесь, в Латвии, все на месте и ничего не думаем. Меня даже приглашали выступать в Москве и то, туда я не поехал. Я тут сижу в деревне своей", - цитирует музыканта сайт kp.ru.

По словам 82-летнего Паулса, уехала из Латвии лишь внучка, которая учится в университете в Лос-Анджелесе. А вторая внучка вернулась из заграничного вуза и работает в Риге.

Как известно, ранее российские СМИ распространили информацию, о том, что якобы семья Паулса покидает страну "вслед за сотнями тысяч жителей республики". Композитору приписали слова, что из Латвии уезжают все, у кого "еще остались деньги".

Напомним, Паулс отказался от участия в конкурсе "Новая волна 2015" в России, хотя был обязательным гостем на ежегодном конкурсе.