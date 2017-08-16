На Раймонда Паулса в Латвии подали жалобу за выступление на русском языке

Возмущенный выступлением композитора Раймонда Паулса латыш подал жалобу на него в Центр государственного языка.

Об этом передает "РЕН ТВ".

Эрик Далиба посчитал неправильным, что композитор на торжественной церемонии юбилея Лудзы говорил на русском языке.

"Раймонд Паулс держал торжественную речь в честь 840-летнего юбилея Лудзы на русском языке. Мы так далеко зашли?" — написал он на странице в соцсети.

Отмечается, что в действительности Паулс выступал на торжествах в Лудзе на двух языках — латышском и русском.

В свою очередь Паулс назвал пожаловавшегося на него соотечественника дураком. Слова композитора цитирует ТАСС.

"Вообще я удивлен, что этим глупостям уделили внимание. Зачем реагировать на то, что какой-то дурак что-то сказал? Я делал то, на что имею право. Я передал привет от Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Спели много песен из репертуара Пугачевой на русском, на что мы имеем полное право, и никто нам не может этого запрещать", — заявил композитор.

Отмечается, что в Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычное население составляет около 40%. Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным.

Напомним, в Риге оштрафовали школу за использование русского языка на экзамене.