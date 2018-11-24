"Штурм Кремля": социолог раскрыл цель учений с вертолетами в Москве

В Москве во время учений с вертолетами отрабатывалась эвакуацию Владимира Путина из Кремля, считает социолог / GettyImages

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман полагает, что в столице РФ Москве во время учений вертолеты с охранниками отрабатывали срочную эвакуацию Владимира Путина из Кремля.

Видимо, сотрудники Федеральной службы охраны России считают штурм Кремля протестующими реальной угрозой и на всякий случай готовятся к такому повороту событий, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"ФСО признала, что эти вертолеты вылетели из Кремля в ходе учений. Явно отрабатывалась срочная эвакуация Путина. Очень похоже, что по условиям учений Кремль окружили протестующие, в которых и целятся охранники в привязанной к вертолету "инновационной" люльке…", — отметил автор.

В Москве во время учений с вертолетами отрабатывалась эвакуацию Владимира Путина из Кремля, считает социолог / Скриншот с facebook.com/Игорь Эйдман

Ранее сообщалось, что жители Москвы сняли на видео два вертолета Ми-8, поднимавшихся над территорией Кремля. На ролике видно, что один из бортов взлетел с висящим на тросе грузом. Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что борты принимали участие в регулярных учениях.