У Путина раскрыли тайну военных вертолетов над Кремлем

скриншот из видео

Военные вертолеты Ми-8, замеченные москвичами накануне над Кремлем, и приведшие очевидцев в замешательство, участвовали в регулярных учениях.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Я могу подтвердить, что проходили учения, ничего в этом нет экстраординарного. Вы знаете, что Кремль - это действующая резиденция главы государства и, хотя большая часть резиденции открыта для публики - это, естественно, режимный объект", - приводит агентство слова Пескова.

По его словам, "проведение подобных учений вполне нормальная практика". Учения с вертолетами проводились 15 ноября.

Ранее в Сети появилось видео, на котором два военных вертолета Ми-8 поднимались над территорией Кремля.

На записи видно, что один из вертолетов взлетел с висящим на тросе грузом, который, как показалось некоторым очевидцам, был похож на людей или манекенов.