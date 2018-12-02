Лавров нашел "украинский след" в отмене встречи Трампа и Путина на G20

Сергей Лавров обвиняет в срыве встречи Украину / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев мог устроить "провокацию" в Азовском море специально ради отмены встречи президентов России и США на саммите G20 в Аргентине.

"Я – не сторонник теории заговора и всевозможных конспирологических измышлений. Но в последнее время стало очень много совпадений, когда накануне значимых событий вдруг происходит какая-то провокация, которую потом тут же используют для нагнетания санкционной риторики",– заявил глава российского МИДа сделал, выступая на одном из Читайте такжеТрамп и Путин могут встретиться на следующем саммите G20 - Кремльроссийских телеканалов, передает Meduza.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Буэнос-Айресе во время саммита лидеров стран-членов "Большой двадцатки". Позже президент США отменил встречу с российским коллегой из-за агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.