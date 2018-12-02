Трамп и Путин могут встретиться на следующем саммите G20 - Кремль

Путин и Трамп могут и подождать полгода, считает Кремль

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести встречу на следующем саммите G20, который запланирован на лето 2019 года в японской Осаке.

"Если говорить о международных форумах, то, может быть, в июле на "двадцатке". Но, как мне представляется, очень важно для нас и коллег найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого", – сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает российское издание "Вести".

Ушаков заявил, что американская сторона согласна с тем, что контакты на высшем уровне между двумя странами прерываться не должны.

"Если не получается встреч на высшем уровне, то надо продолжать их на более низких уровнях. Это тоже, наверное, правильно", – отметил помощник президента.

Читайте такжеО дате встречи Трампа с Путиным можно говорить после освобождения украинских моряков – ПомпеоТакже он заявил, что администрации президентов двух стран начнут заново готовиться к проведению встречи. До этого стороны усиленно готовились сначала к встрече в Париже 11 ноября, а затем к переговорам в Буэнос-Айресе 1 декабря, отметил Ушаков.

"Но ни первый, ни второй случай не были реализованы", – констатировал он, добавив, что встреча в столице Аргентины была готова на 100%.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Буэнос-Айресе во время саммита лидеров стран-членов "Большой двадцатки". Позже президент США отменил встречу с российским коллегой из-за агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.