Путин рассказал о беседе с Трампом "на ногах"

Владимир Путин сообщил, что ответил на вопросы Дональда Трампа об инциденте в Черном море / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в столице Аргентины Буэнос-Айресе во время саммита лидеров стран-членов "Большой двадцатки" (G20) пообщался в двух словах с главой США Дональдом Трампом "на ногах".

Лидер РФ утверждает, что ответил на вопросы американского коллеги, связанные с инцидентом в Черном море, сообщает Интерфакс со ссылкой на его слова, сказанные на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"У него (Трампа — Ред.) своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя. Но, во всяком случае, мы остались при своем мнении. Во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", — заявил российский президент.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что Дональд Трамп и Владимир Путин имели неформальный разговор в кулуарах саммита "Большой двадцатки", пишет УНИАН.

"Как обычно бывает на многосторонних мероприятиях, президент Трамп и первая леди (МеланьяТрамп — Ред.) имели ряд неформальных разговоров с мировыми лидерами во время ужина вчера вечером, в том числе с президентом Путиным", — отметила спикер.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Буэнос-Айресе во время саммита лидеров стран-членов "Большой двадцатки". Позже президент США отменил встречу с российским коллегой из-за агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.

Справка. 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Президент подписал указ о вводе в стране военного положения. Позже Рада одобрила введение в Украине военного положения.