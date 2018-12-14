В России готовятся отключить Интернет из-за внешних угроз

Госдума рассмотри законопроект об автономной работе Рунета / fedpress.ru

В России в Государственную Думу внесли законопроект, который создаст основание для нормальной работы Интернета в случае отключения всей страны от глобальной Сети.

Как сообщает ТАСС, группа российский депутатов предлагает создать инфраструктуру, способную заменить в России зарубежные серверы.

В законе указано, что такая инициатива позволит уменьшить количество информации, которую российские пользователи передают за пределы страны. Авторами законопроекта числятся предполагаемый отравитель россиянина Александра Литвиненко Андрей Луговой, а также сенаторы Андрей Клишаси и Людмила Бокова. Они считают документ достойным ответом России на принятие в США стратегии национальной кибербезопасности, в которой Кремль обвиняют в хакерских атаках.

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Курировать процесс создания национальной системы доменных имен намерены поручить Роскомнадзору.

"На первом этапе интернет был средой для игрушек и общения, однако сейчас на эту сеть подвязаны финансовые транзакции, бизнес, телемедицина и так далее. Если сегодня интернет "упадет", то это будет настоящей катастрофой", - констатировал оправданность процесса заместитель руководителя Роскомнадзора Александр Панков.

Поддержали инициативу депутатов Госдумы и в Минкомсвязи РФ. В ведомстве убеждены, что таким образом Россиия может обезопасить своих граждан от внешних угроз.

"Мы считаем, что такая мера давно назрела. Надеемся, что в процессе работы над законопроектом в министерстве добьемся его абсолютной эффективности, и считаем, что именно такой законопроект поможет обеспечить безопасность российского сегмента Интернета от всей совокупности внешних и части внутренних угроз", - заявил замглавы Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций Олег Иванов.

Напомним, российским военным хакерам Центральное разведывательное управление США приписывает кибератаку, которая была совершенна против Украины в 2017 году с целью подорвать финансовую систему страны на фоне войны на Донбассе.