Трамп похвастался своим жестким отношением к России

Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свое отношение к России как самое жесткое за последнее время.

Таким образом американский лидер ответил на материал издания The New York Times, а котором были опубликованы новые подозрения в его адрес из-за его связей с РФ.

"Я был куда жестче с Россией, чем Обама, Буш или Клинтон. Может быть, жестче, чем любой другой президент. В то же время, как я часто говорил, ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Я полностью рассчитываю, что когда-нибудь у нас снова будут хорошие отношения с Россией!", — подчеркнул Трамп в своем Twitter.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что дата встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина может быть определена после освобождения РФ украинских моряков и судов, захваченных в Керченском проливе.

Напомним, в США начали проверку членов украинской делегации, присутствовавших на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году.