В Шахтах серьезно возросло число жертв взрыва в многоэтажке

В Шахтах количество жертв взрыва в многоэтажке возросло до пяти человек / Скриншот видео с youtube.com

В российском городе Шахты Ростовской области число жертв взрыва, в результате которого обрушилась часть многоэтажки, серьезно возросло и достигло пяти человек.

В Шахтах под завалами спасатели нашли последнюю жертву взрыва — пятой жертвой оказалась девушка, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

По данным агентства, после того, как спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки тело последней жертвы, поисковая операция на месте происшествия была завершена. Ранее сообщалось, что в Шахтах в многоэтажке на девятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси, повреждены четыре квартиры — две на девятом этаже и две — на восьмом. Сначала стало известно об одной жертве, а позже — о двух.

Напомним, утром 31 декабря в российском Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 39 жертвах. Из-под завалов достали выжившего 10-месячного младенца.

Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации. Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был не трагической случайностью, а терактом.