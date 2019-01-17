Президент Грузии Зурабишвили объяснила, почему не поздравила Украину с томосом

Зурабишвили решила воздержаться от поздравлений ПЦУ / Фото: blagovest-info.ru

Новоизбранная президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что официально не поздравила Украину с получением томоса об автокефалии Православной церкви Украины, поскольку "не хочет усложнять ситуацию".

"Это было бы просто лично поздравить украинцев с независимостью их церкви, вспоминая наше собственное прошлое, но как президент я должна взять большую ответственность. Наш патриархат сдерживает себя в связи с определенными последствиями, я не могу усложнять ситуацию", - написала глава государства в Twitter.

Зурабишвили подчеркнула, что аналогичной позиции придерживается и Грузинская православная церковь.

Напомним, ранее епископ Грузинской православной церкви, патриарх всея Грузии Илия II молится с надеждой на положительное решение Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.

Позже Грузинская православная церковь сделала заявление о распространении искаженной информации о якобы признании предоставления автокефалии УПЦ.