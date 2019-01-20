Бежал в Крым: в США выдали "сенсацию" об отставке Трампа

В США выдали "сенсацию" о Трампе

В Вашингтоне прямо на улице раздавали фейковый выпуск газеты The Washington Post, в котором сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп якобы после своей отставки бежал в аннексированный Россией Крым.

"Утром 16 января в Вашингтоне "газету" раздавали в нескольких местах, в том числе напротив Белого дома. Выпуск датирован 1 мая 2019 года, в нем идет речь об отставке президента США Дональда Трампа. Тот якобы оставил после себя записку в Овальном кабинете и сбежал в Ялту. Почему именно в Ялту, непонятно", - сообщает Радио Свобода.

При этом сотрудников газеты The Washington Post возмутило, что в шутке замешали популярное издание и заявили, что обеспокоены путаницей, которая могла возникнуть из-за фейковой газеты у их читателей.

/ The Washington Post

"Позже выяснилось, что за акцией стоит группа The Yes Men: там заявили, что таким образом попытались помочь идеями тем, кто хочет добиться отставки Дональда Трампа. Президент США эту акцию не комментировал", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание The Washington Post писало о том, что Трамп скрыл от администрации подробности своих переговоров с Владимиром Путиным.