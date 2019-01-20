Трамп соскучился по "старому доброму" глобальному потеплению

Президент США Дональд Трамп / GettyImages

В связи с мощными снегопадами, обрушившимися на США, президент страны Дональд Трамп захотел наступления "старого доброго" глобального потепления.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Будьте осторожны и постарайтесь не выходить из дома. Большая часть страны страдает из-за невероятных снегопадов и почти рекордных морозов... Было бы неплохо, если бы наступило старое доброе глобальное потепление!" - написал глава Белого дома.

Похожие заявления Трамп делал и раньше. Например, в конце 2017 года, комментируя аномально холодную погоду на восточном побережье США, Трамп заявил, что страна может извлечь выгоду из "старого доброго глобального потепления", на борьбу с которым в стране собирались потратить триллионы долларов.

Дональд Трамп является критиком теории глобального потепления. В ходе предвыборной кампании он не раз высказывал сомнения в научной обоснованности этой концепции.

Ранее Трамп заявил, что рост нефтедобычи в США является "плохой новостью" для России. "Цены на топливо падают в США, потому что президент Трамп осуществил дерегуляцию энергетики, и теперь мы производим гораздо больше нефти, чем когда-либо", - сказал он.