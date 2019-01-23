Меркель рассказала, продолжит ли Германия покупать российский газ

Ангела Меркель / Reuters

Бундесканцлерин Ангела Меркель, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявила о том, что Федеративная Республика Германия продолжит массово закупать газ в России.

"Мы будем продолжать поставлять газ из России, это совершенно ясно, но будем также стремиться диверсифицировать поставки за счёт сжиженного газа из США, других стран", — цитирует чиновницу новостное агентство "РИА Новости".

Меркель также отметила, что "споры, откуда Германия получает газ, кажутся несколько преувеличенным", а также рассказала о том, что "голубое топливо" в течение еще нескольких десятилетий будет играть решающую роль".

Напомним, ранее у Меркель прокомментировали угрозы США по российскому газопроводу "Северный поток-2". Позднее украинский генерал раскритиковал Меркель за "догововорняк" с Путиным.