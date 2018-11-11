Украинский генерал раскритиковал Меркель за "договорняк" с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель / Reuters

Перспективы членства Украины в НАТО могли бы быть иными, если бы не политика лидера ФРГ Ангелы Меркель, в частности ее договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Мы стремимся, но по-разному относятся. У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению", - заявил Романенко в эфире телеканала ZIK.

Он отметил, что с использованием механизма коллективной безопасности в отношении Киева есть проблемы.

Ранее нардеп от "Радикальной партии" Юрий Чижмарь заявил, что Ангела Меркель, по его мнению, виновата в том, что Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе.

Чижмарь напомнил, что в 2008 году Меркель выступила против предоставления Киеву Плана действий по членству в НАТО. По мнению нардепа, это стало причиной потери Украиной части своей территории.

"Если бы мы тогда его имели (План), сегодня, возможно, не было бы Донбасса и Крыма, поэтому у нас к ней много вопросов", - подытожил нардеп.

В рейтинге мирового доверия к политикам, составленном Pew Research Center, канцлер Германии Ангела Меркель заняла первую строчку.

На втором месте - президент Франции Эммануэль Макрон (46 процентов), третье место досталось председателю КНР Си Цзиньпину (34 процента).