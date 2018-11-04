Меркель обвинили в сдаче Крыма и Донбасса

Канцлер Германии Ангела Меркель / Reuters

Нардеп от "Радикальной партии" Юрий Чижмарь заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель, по его мнению, виновата в том, что Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе.

В эфире телеканала ZIK Чижмарь напомнил, что в 2008 году Меркель выступила против предоставления Киеву Плана действий по членству в НАТО. По мнению нардепа, это стало причиной потери Украиной части своей территории.

"Если бы мы тогда его имели (План), сегодня, возможно, не было бы Донбасса и Крыма, поэтому у нас к ней много вопросов", - подытожил Чижмарь.

Накануне журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке выразил мнение, что во время четырехстороннего саммита в Стамбуле, который состоялся 27 октября, Ангела Меркель проявила излишнее дружелюбие по отношению к президенту России Владимиру Путину.

По его словам, "Меркель потеряла свой внутренний, а теперь и внешнеполитический компас".

В рейтинге мирового доверия к политикам, составленном Pew Research Center, канцлер Германии Ангела Меркель заняла первую строчку.

На втором месте - президент Франции Эммануэль Макрон (46 процентов), третье место досталось председателю КНР Си Цзиньпину (34 процента).