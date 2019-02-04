В России подняли дискуссию о ядерном конфлике в США

Ракеты. Иллюстративное фото / Аргумент

В Российской Федерации заговорили о риске разворачивания ядерного конфликта между Москвой и Вашингтоном − после выхода США и РФ из "Договора о ракетах средней и меньшей дальности" (ДРСМД).

"Выход США из ДРСМД понижает порог применения ядерного оружия и повышает риски ядерного конфликта", — цитирует главу МИД РФ Сергей Лавров новостное агентство "РИА Новости".

Однако российский "главдипломат" не считает, что пора говорить о начале новой "холодной войны".

"Я не думаю, что мы ведем речь о развитии "холодной войны", наступила новая эпоха - эпоха, которая характеризуется тем, что США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями, системы ограничения стратегических наступательных вооружений. Это печально", — резюмировал Лавров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент США Донадьд Трамп поставил России ультиматум по ракетному договору. Ранее в НАТО отрегиарировали на выход России из договора о ракетах.