"На расправу к бандерофашистам": волонтеру из ДНР не разрешили жить в России

Воронцову не пустили в Россию / Фото: Twitter/Денис Казанский

В МВД России в Санкт-Петербурге официально запретили волонтеру из самопровозглашенной ДНР получить вид на жительство на территории РФ.

"Волонтеру из ДНР, гражданке Украины Ирине Воронцовой, которая обратилась в МВД России за получением временного убежища, было отказано в предоставлении такого убежища", - сказано в документе, обнародованном в Twitter.

В решении подчеркивается, что Воронцова имеет право оспорить решение в суде или в управлении по вопросам миграции РФ.

"Что, опять? Нет, остановитесь, забирайте их себе, нам одной Бойко хватит. Еще баландой их потом за счет налогоплательщиков кормить", - прокомментировал новость в Twitter журналист Денис Казанский.

/ Фото: Twitter/Денис Казанский

/ Фото: Twitter/Денис Казанский

Как ранее сообщалось, суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца для украинской журналистки Елены Бойко, которую накануне депортировали из России за нарушение режима пребывания на территории государства.

Напомним, Бойко заявила, что украинцы на российской территории абсолютно беззащитны, а СБУ сотрудничает с спецслужбами РФ.