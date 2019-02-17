Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира - СМИ

Президент США Дональд Трамп / Reuters

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает DW со ссылкой на японские СМИ.

Газета The Nihon Keizai Shimbun пишет, что в ходе минувшей встречи на саммите G20 премьер-министр презентовал Трампу копию рекомендательного письма. Переговоры двух лидеров прошли в конце ноября 2018 года в рамках саммита Большой двадцатки в Аргентине.

Сам Трамп заявил, что заслуживает премию, но не рассчитывает получить ее.

"Что касается меня, я, вероятно, никогда не получу Нобелевскую премию мира, но это ничего. Они дали ее Обаме, и он даже не знал, за что", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме 15 февраля.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов для увеличения финансовой помощи Украине до $700 млн.