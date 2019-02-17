В Солсбери на соборе со "шпилем" вывесили гигантский флаг РФ

spirefm.co.uk

В британском городе Солсбери неизвестные вывесили российский триколор на готическом соборе Девы Марии.

Об этом сообщила местная радиостанция Spire FM.

Отмечается, что флаг был замечен ранним утром в воскресенье, 17 февраля.

"Я думаю, что я мог видеть человека, который повесил его (флаг - ред.), когда я проходил мимо собора приблизительно в 6.30, когда возвращался домой с работы", - рассказал местный житель.

Позже флаг сняли.

spirefm.co.uk

Напомним, 4 марта 2018 года в Солсбери с симптомами отравления были обнаружены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании считают, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

По их словам, они посещали Великобританию, в частности, город Солсбери как туристы - посмотреть на "шпили" собора Девы Марии.

СМИ провели расследование и пришли к выводу, что Руслан Боширов на самом деле якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, а Александр Петров - Александром Мишкиным.