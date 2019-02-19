"200 с лиху*м стран на планете": в России прокомментировали заявление Порошенко об отмене встреч между США и РФ

Захарова прокомментировала заявление Порошенко об отмене встреч между США и РФ / РИА Новости / Сергей Пятаков

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко, что власти США отменили все встречи с руководством РФ. По словам главы Украины, встреч не будет, пока не отпустят плененных военных моряков и политзаключенных.

"Теперь вопрос: кто врет? Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс. Или Пенс наврал Порошенко? Никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались", — заявила Захарова в Facebook.

/ facebook.com/maria.zakharova

Примечательно, что в комментариях большинство пользователей не спешат поддерживать Захарову.

Люди пишут: "Вопрос терминов… Возможно, правильней – прекратились встречи, россияне стали нерукопожатые и с ними прекратили встречаться, как с дикарями", "Встреч с американцами у вас не было. Они бы были, если бы вы были нормальными, но их не было. Они были прежде, до керченского захвата. А сейчас американцы даже не планировали с вами встречаться. Не соврал ни Порошенко, ни Пенс", "Похоже, что врете вы. Всегда. Такое складывается впечатление. Даже если говорите правду, верить вам хочется с трудом", "Ну нет встреч и ладно! Пусть за них беспокоится тот, кому они нужнее", "200 с лиху*м стран на планете, а вы все юзаете Украину. Что не так в стране?" и т.д.

Накануне стало известно о том, что Евросоюз введет санкции против восьми россиян из-за российской агрессии в Керченском проливе и захвата украинских моряков.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Я прошу, возможные санкции против России, которые могут быть расширены, например, в результате актуального инцидента в Керченском проливе, по возможности вводить согласовано".

По ее словам, от того, что каждая страна санкции вводит отдельно, ЕС ничего не выигрывает.

Также Меркель сделала заявление по кризису в Украине. Канцлер напомнила, что урегулирование ситуации в юго-востоке Украины осуществляется в рамках Минских договоренностей.

В свою очередь Лавров обвинил Порошенко в предвыборном пиаре на захвате моряков. Глава МИД РФ назвал захват украинских военных кораблей провокацией Киева.

Как сообщалось, Порошенко заявил об отсутствии у него сомнений насчет "азовского пакета" санкций ЕС. Проект документа составляет 124 страницы.

Напомним, недавно ПАСЕ приняла резолюцию по Азову и Керченскому проливу.

Как известно, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали освободить захваченных Россией украинских моряков.

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.