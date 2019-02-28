Выход США из Договора о РСМД – это подарок Путину – эксперт

28 февраля 2019, 05:11

Решение США фактически освобождает российского лидера от всех его обязательств в то время, когда Соединенные Штаты и их союзники противостоят новой агрессии РФ в Европе.

Ракеты
Ракеты / Reuters

Хотя решение администрации Трампа выйти из договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи "холодной войны" с Россией было "юридически оправданным", оно дает Путину свободу действий для быстрого развертывания своих новейших крылатых ракет и гиперзвукового оружия наземного базирования.

Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил Александр Вершбоу, сотрудник Центра стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом Совете. Главред сделал подборку главных заявлений Вершбоу на слушаниях.

Читайте также"Ядерная война уже на пороге": аналитики раскритиковали выход США из ДРСМДВершбоу, бывший заместитель генерального секретаря НАТО, засвидетельствовал Подкомитету по вооруженным силам Палаты представителей, что "союзники Вашингтона обеспокоены тем, что с политической точки зрения США сделали подарок президенту России Владимиру Путину, который давно стремился избежать ограничений Договора о РСМД.

Вершбоу подчеркнул, что решение США фактически освобождает Путина от всех его обязательств в то время, когда Соединенные Штаты и их союзники противостоят новой агрессии России в Европе.

"Сегодняшние российские лидеры больше готовы использовать ядерное оружие, чем советские лидеры в 1970-х и 1980-х годах в рамках своей стратегии ослабления НАТО и восстановления господства над соседними странами", - предупредил Вершбоу.

Бывший сенатор-республиканец от штата Индиана и сторонник контроля над вооружениями Ричард Лугар предупредил на слушаниях в Конгрессе, что "контроль над вооружениями - это не только ограничения". Он пояснил, что "главная составляющая договоров заключается в положениях о проверке", которые могут укрепить доверие между партнерами и снизить риск неожиданных атак.

По мере того, как Договор о РСМД разваливается, в России возникают опасения, что Соединенные Штаты могут разместить ядерные ракеты средней дальности в Европе.

Путин недавно сказал, что он готов к карибскому ракетному кризису и может развернуть гиперзвуковые ядерные ракеты на кораблях и подводных лодках вблизи вод США. На этой неделе российское государственное телевидение перечислило военные объекты США, на которые Россия будет нацелевать свое ядерное оружие.

Как пояснил Вершбоу, договор "оказал трансформационное воздействие на окончание холодной войны и стабилизацию отношений между Западом и Москвой на протяжении трех десятилетий".

Читайте такжеЧто означает смерть Договора о РСМД для УкраиныОн согласился с администрацией Трампа в том, что "Россия явно нарушает свои обязательства по договору" и Вашингтон связан ограничениям, в то время как другие страны, особенно Китай, продолжают создавать арсеналы с ракетами малой дальности.

Вершбоу признал, что это реальная проблема для Вашингтона, и "администрация имеет определенную логику, утверждая, что США не могут соблюдать договор, который другая сторона явно нарушает".

По мнению Вершбоу, в Вашингтоне или Москве, по-видимому, нет мотивации спасти договор, однако "не следует отказываться от других возможных решений в области контроля над вооружениями, который мог бы, по крайней мере, смягчить последствия утраты Договора о РСМД.

"Одно из возможных решений, - полагает Вершбоу, - состоит в том, чтобы призвать Россию согласиться на взаимный отказ от всех вооруженных ядерными боеголовками ракет дальнего действия (включая 9М729) и согласиться на проведение взаимных инспекций для проверки их отсутствия.

В качестве альтернативы, по его словам, обе стороны могут "согласиться воздерживаться от развертывания любых наземных систем в пределах диапазона действия Европы. В то же время, по словам Вершбоу, можно разрешить определенное согласованное количество таких систем в Азии", для того чтобы решить проблемы, связанные с Китаем.

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