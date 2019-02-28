В Москве пояснили высокие квоты на азовского бычка для Киева

Украинские рыбаки смогут ловить больше бычка, чем российские / УНИАН

В Росрыболовстве рассказали о причинах выделения больших квот Украине, а не России на вылов бычка в Азовском море.

В пресс-службе ведомства констатировали, что с российской стороны бычок не востребован в таком объеме.

"Большая часть бычка выделялась украинским рыбакам и ранее, это не является новацией в документе", — подчеркнули в Росрыболовстве.

Согласно подписанному протоколу, квоты на вылов бычка составляют девять тысяч тонн для Украины и шесть тысяч тонн — для России.

Также в результате договоренности стороны согласовали лимиты вылова других видов рыбы.

Напомним, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины заявило о подписании со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море с соответствующим ведомством России.

Как ранее сообщалось, нардеп от БПП Рефат Чубаров выразил негодование из-за того, что в ходе украинско-российской комиссии по квотам на вылов рыбы в Азовском море украинская делегация не упомянула об аннексии Крыма.