Трамп пообещал полностью победить ИГ уже сегодня. Или завтра

Президент США Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что с террористической организацией Исламское государство (ИГ) будет покончено уже в ближайшие пару дней.

Об этом глава Белого дома рассказал в ходе выступления на конференции консервативных политиков и активистов (CPAC), передает CNN.

"Сегодня или завтра 100 процентов халифата будут побеждены нами", - сказал Трамп.

По его словам, генералы говорили ему, что для выполнения этой задачи потребуется два года, но он счел, что это слишком долго.

Ранее СМИ сообщили, что один из лидеров ИГ Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки), дистанционно организовавший и лично контролировавший в режиме онлайн террористические атаки в Швеции и Таджикистане, готовил две подобные акции в Москве.

Нораки приказал своим подручным взорвать сначала военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, затем - пассажиров железной дороги, но в обоих случаях готовивших теракты успели вычислить и задержать сотрудники ФСБ