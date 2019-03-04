Эксперт объяснил любовь Трампа к тоталитарным лидерам

Дональд Трамп / GettyImages

Пока Дональд Трамп будет находиться в Белом Доме, политическую систему США будет лихорадить, заявил эксперт Фонда Майдан иностранных дел Александр Хара.

Впрочем, по его словам, она имеет серьезный запас прочности, доказывает антироссийский курс, который проводится вопреки намерениям Трампа.

"Трамп симпатизирует не только Путину, но и другим авторитарным, тоталитарным лидерам. Возможно, есть что-то больше, но об этом мы узнаем после обнародования отчета специального советника Роберта Мюллера", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Эксперт напомнил, что на сегодня Трампа поддерживают 44% и выступают против - 52%. При этом он поляризовал общество и внес раздор в ряды Республиканской партии.

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"Вместе с тем, большому количеству американских граждан нравится его риторика. Неоспоримым фактом являются позитивные сдвиги в экономике. Сохраняется рост индекса деловой активности Доу-Джонса и промышленного производства (наибольший показатель за 8 лет), создано 5,3 млн рабочих мест, безработица удерживается на самом низком за последние полвека уровне (4%). Уверенно растут продуктивность в промышленности и заработная плата (на уровне 3%).

Таким образом, для части американского общества он вполне приемлем. Наибольшие претензии заключаются в вопросе миграционной политики, а также его поведении на международной арене", - добавил Хара.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 американских штатов подали в суд на Трампа.