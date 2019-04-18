Польша и США договариваются о строительстве военной базы - Bloomberg

18 апреля 2019, 03:03

Дональд Трамп может приехать с визитом в Польшу осенью, чтобы торжественно подписать соглашение о строительстве американской базы.

Военная база США
Военная база США / Reuters

Польша и США могут скоро прийти к согласию по поводу строительства в Польше американской военной базы. Тема военной базы США обсуждается с сентября 2018 года, когда президент Польши Анджей Дуда предложил идею её строительства Дональду Трампу.

По словам источников Bloomberg, администрация президента США пока готова предложить Варшаве увеличение американского контингента в Польше. Сейчас в стране дислоцированы 4 тысячи американских солдат.

При этом по вопросу строительства базы в Польше в Вашингтоне уже начались межведомственные переговоры, утверждают собеседники Bloomberg. Активную роль в этом процессе якобы принимает советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Президент США якобы еще не принял окончательного решения по этому поводу, но пока высказывап недовольствие тем, что отдельные страны НАТО выделяют слишком мало средств на свои оборонные бюджеты.

Кроме этого анонимные источники утверждают, что Трамп собирается заставить европейские страны взять на себя все траты, связанные с присутствием американских баз на их территории. Речь может идти в том числе о Германии, в которой с времен Холодной войны остается 21 военная база США. Сейчас в этой стране дислоцированы 30 тысяч американских солдат.

Собеседники Bloomberg настаивают на том, что в случае успеха переговоров, Дональд Трамп может приехать с визитом в Польшу осенью, чтобы торжественно подписать соглашение о строительстве американской базы.

При этом один из источников издания утверждает, что Польше и США остается решить прежде всего технические детали, такие как место дислокации войск и количество солдат.

Представитель президента Польши отказался комментировать эти информации изданию Bloomberg, но подтвердил, что переговоры с США продолжаются.

На данный момент США не располагают военными базами ни в одной стране бывшего Варшавского договора. При этом американские солдаты служат в Польше и странах Прибалтики.

В октябре 2018 года глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что в планах ведомства - восстановление полка польских вооруженных сил на границе с Россией.

А в сентябре 2018 года на встрече президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды было объявлено о намерении Варшавы принять "больше американских подразделений".

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