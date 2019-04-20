У Кирилла увидели потерю авторитета Константинополем из-за томоса Украине

Патриарх Варфоломей подписывает томос об автокефалии

Предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины свидетельствует о потере Константинопольским патриархатом авторитета в православном мире.

По мнению главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, об этом свидетельствует "призыв со стороны Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской православных церквей защитить храмы канонической Украинской церкви от захватов".

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Он также считает, что заявление четырех православных церквей якобы демонстрирует, что Константинопольский патриархат "теряет свой авторитет в православном мире, утрачивая возможность выражать общую волю и быть "первым среди равных".

Напомним, ранее митрополит Епифаний рассказал, как Москва мешает признанию ПЦУ.