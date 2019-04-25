"Запреты и ограничения": в РФ закон о языке в Украине назвали "принудительной украинизацией"

Мария Захарова / Reuters

Принятый Верховной Радой закон о функционировании украинского языка как государственного является "принудительной украинизацией", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее мнению, закон устанавливает "прямые запреты и ограничения на использование русского языка в различных аспектах общественной жизни".

"Верховная Рада приняла во втором чтении скандальный закон об украинском языке. По-другому его назвать нельзя. По своей сути он является законом о принудительной украинизации, фактически тотальной", - считает Захарова.

Она добавила, что оценка новому закону в РФ будет дана только после его официального опубликования, передает УНИАН.

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"Хотя уже понятно, что многие положения навязаны уходящей администрацией Порошенко и что он входит в противоречие с целым рядом международно-правовых норм", - заявила Захарова.

Представитель МИД РФ также резюмировала, что новый закон "идет вразрез" с Минскими соглашениями, где зафиксировано "право на языковое самоопределение", что осложнит мирное урегулирование.

Напомним, оппозиционные депутаты Оппоблока заблокировали подписание языкового закона. На сайте Рады уже зарегистрировали два проекта постановления об отмене мовного закона.