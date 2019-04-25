В РФ "обломали" жителей "ЛДНР": получат российские пенсии только при переезде в Россию

В РФ "обломали" жителей "ЛДНР" / segodnya.ua

Жители оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей, получившие двуглавые паспорта, смогут рассчитывать на российское пенсионное обеспечение по старости лишь перебравшись на ПМЖ в РФ.

Поэтому получить российский паспорт, остаться жить в "ДНР" или "ЛНР" и при этом претендовать на российские пенсии не получится, следует из ответа пенсионного фонда России изданию РБК.

"Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины). В связи с этим российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются", — сообщил российский пенсионный фонд.

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"Гражданину РФ, переехавшему из Донецкой и Луганской областей на ПМЖ в Россию, пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны", — добавили в ПФ России.

Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.

Президент Петр Порошенко заявил, что решение об упрощении порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО является попыткой легитимизировать военное присутствие России там.

В свою очередь Путин оправдал решение о раздаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса тем, что аналогичные действия предпринимают Польша, Венгрия и Румыния в западных областях Украины.