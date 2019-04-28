Трамп рассказал, как в США расследуются "невероятные" факты "сговора" Клинтон и Украины

Дональд Трамп / GettyImages

Генпрокурор страны Уильям Барр проверяет "большие" и "невероятные" факты по поводу "сговора" между штабом кандидата от демократов Хиллари Клинтон и украинскими чиновниками перед президентскими выборами в 2016-м.

Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал президент США Дональд Трамп.

По его словам, Барр и его подчиненные исследуют компромат на тогдашнего начальника предвыборного штаба Трампа (и бывшего политтехнолога Виктора Януковича) Пола Манафорта, который директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник якобы передал штабу Клинтон.

В Fox News также сообщили, что "украинский суд признал, что компромат на Манафорта является незаконным вмешательством в выборы в США".

Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американским СМИ заявлял о том, что НАБУ и непосредственно Сытник якобы влияли на ход президентских выборов в США-2016 - ради кандидата Хиллари Клинтон.