Аналитик назвал страны, которым стоит бояться Путина

Когда нападет Россия на Украину и Беларусь – аналитик / Фото: Time

Политический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил в эксклюзивном комментарии для Главреда объяснил, зачем российский лидер Владимир Путин решил активировать "ползучую аннексию" Беларуси и какие еще страны-жертвы есть в списке главы РФ.

"Говорят, что аншлюс Беларуси нужен Путину как способ остаться у власти, возглавив новое союзное государство. Но Путин и без этого все равно найдет способ быть у руля. Для этого у него есть полностью подконтрольные спецслужбы, много других механизмов, а главное – послушный российский народ. Если российский народ только начинает прекращать любить вождя, ему тут же объясняют, что вождя любить надо – и народ снова любит. Потому я не думаю, что аншлюс Беларуси нужен Путину для сохранения себя у власти. Скорее – это что-то мировоззренческое... У Путина имперское мировоззрение, мировоззрение советского империализма", – отметил Чорновил.

Читайте такжеПрисоединить Беларусь уже завтра Путину мешает только УкраинаПо его мнению, не стоит искать в действиях Путина коспирологические мотивы и подводные течения.

"Мы все время ищем какие-то подводные течения, увлекаемся конспирологией, выискиваем нюансы в мотивах – это все характерно для демократического мира, где существует борьба идей. Но в России всего этого нет. На самом деле, иногда нужно просто слушать то, что говорит Путин: он достаточно искренен в своих высказываниях. В России нет полноценной оппозиции и противостояния власти, потому Путин волен говорить то, что хочет. Так вот: Путин сказал прямо, что наибольшей катастрофой ХХ века является развал Советского Союза. А поскольку хозяин Кремля помешан на мессианстве и явно не в своем уме, он убежден, что его миссия и задача – восстановить Советский Союз. Возможно, не в прежних границах, но хотя бы славянскую часть", – констатировал эксперт.

Он прогнозирует, что далее Путин "понемногу начнет приручать молдаван", а затем усилит свое влияние на Кавказе.

"Потом, наконец, влезет в Азию. Правда, тут он столкнется с интересами Китая, потому что в ШОС были даны гарантии территориальной целостности центрально-азиатским странам-бывшим республикам СССР. Гарантом тогда выступил Китай, а Россия была вынуждена подписаться под этим на Душанбинском саммите. Это было крайне неприятно для Путина, но ему пришлось подписаться под этими гарантиями. Но рано или поздно Путин все равно туда полезет. Может быть, расшатывая эти страны изнутри и устраивая внутренние бунты в этих странах – чтобы китайцы не могли придраться", – пояснил аналитик.

Читайте такжеПоглощение Беларуси обойдется Путину еще дороже КрымаВ любом случае, уверен он, Путин намеревается постепенно захватывает одну площадь за другой.

"Ключевая для него – Украина: если Украина будет подконтрольна Москве, Беларусь никуда не денется, да и Молдова долго не продержится. Так что подчиненная Украина будет гарантией победы Путина, что позволит ему двигаться дальше", – уверен Чорновил.

По его словам, Путин все равно активизируется и на Кавказе, и в Средней Азии – "это без вариантов".

"Более того, когда он это сделает (если ему хватит жизни), он полезет по направлению бывшего Варшавского договора. И чихать он хотел, что эти страны – члены НАТО! Он будет гибридными способами создавать в них внутренние противостояния, бунты и продвигать к власти выгодных для России политиков. Все это Путин осуществляет уже сегодня, но после захвата Украины работа будет вестись открыто и целенаправленно", – резюмировал эксперт.

Ранее Лукашенко заявлял, что ни при каких обстоятельствах не пойдет на объединение с другим государством. Глава Беларуси утверждал, что не желает, чтобы его граждане были батраками другой страны.

1 марта стало известно, что Лукашенко согласился на ввод единой валюты с Россией. Интеграция России и Беларуси, и так тесная донельзя, должна стать еще теснее.

Напомним, эксперт объяснил, зачем РФ стремится поглотить Беларусь. Россия в этом вопросе преследует две цели.

Ранее было названо главное условие объединения Беларуси и России. Насчет объединения Беларуси и РФ будут идти торги, сообщил журналист.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев недвусмысленно заявил о варианте присоединения Беларуси к РФ – в ходе "более тесной интеграции".

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Напомним, астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко. После всего, что натворил Путин, возрождение в каком бы то ни было виде СНГ будет невозможным, считает астролог.