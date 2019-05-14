"Мушки перед глазами": близкий друг Доренко раскрыл неожиданные подробности о смерти журналиста

Доренко / Скриншот видео с youtube.com

Похороны Сергея Доренко, харизматичного российского журналиста, теле- и радиоведущего, главного редактора радиостанции Говорит Москва перенесли на неопределенный срок. Друг погибшего телекиллера, писатель Бронислав Виногродский рассказал о последней встрече с ним перед смертью.

В большом интервью Виногродский поведал, сколько последних часов перед гибелью журналист провел у него на даче.

Стало известно, что Доренко плохо чувствовал себя и рассказал о высоком давлении, при этом речь об отравлении пропагандиста не шла.

"На улице в тот день было душно. И когда он приехал ко мне, я заметил, что Сергей прилично устал. Ведь в тот день Доренко рано проснулся, рано выехал из дома. Тут на машине проедешь 150 км и уже выжат, как лимон. Представьте, каково на мотоцикле? После таких поездок какое-то время требуется, чтобы прийти в себя. Про "мушки перед глазами" Доренко повторял много раз в тот день", - вспомнил Виногродский.

Виногродский также сообщил, что виделся с Доренко на даче.

Издание "Московский комсомолец" отмечает, что Доренко предположил повышение кровяного давления.

Жаловался на давление. Помню, я предложил ему чай. Он отказался: "У меня давление повысилось, чувствую это. Мушки перед глазами". Про самочувствие больше ничего не говорил. Предположений о том, что его отравили, и он собирается умирать - точно не озвучивал.

При этом Виногродский отметил, что в то утро Доренко рано проснулся и весь день провел на мотоцикле и прилично устал. Это могло спровоцировать проблемы со здоровьем.

Сергей был сильный человек, не его тема — жаловаться. Тем более на самочувствие. При этом не забывайте, что Доренко постоянно находился в тонусе, много нервничал, ему было уже 59 лет. Спортом особо не занимался. Но за здоровьем следил более-менее. Во всяком случае, вредных привычек у него не было. Лишний вес только появился.

Также друг погибшего журналиста рассказал о том, был ли тот счаслив во втором браке.

"Сергей и раньше выпивал. Вернее, мог в выходные выпить вино или шампанское. Не более того. Когда он жил с первой женой, тоже позволял себе бутылочку вина. После ухода из первой семьи, никаких изменений в его привычках не произошло. То, что он был несчастлив с Юлей — смешно слышать. Он был абсолютно счастлив. Правда, хочу заметить, что в предыдущей семье он тоже был счастлив. Доренко не стал бы оставаться там, где ему некомфортно.

Брак с Юлией — его осознанное решение. Серега ведь в душе был вечно юным, оставался подростком", - резюмировал Виногродский.

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Напомним, ДТП, в котором погиб Сергей Доренко, произошло 9 мая 2019 года. Вскрытие показало, что у телекиллера 90-х были серьезные проблемы со здоровьем сердца. И тот факт, что смерть настигла журналиста в дороге за рулем мотоцикла – трагическое стечение обстоятельств. Несчастье могло произойти с 59-летним мужчиной в любой момент времени.

Также Главред ранее сообщал, в Москве отменили церемонию прощания с Сергеем Доренко, которая ранее была назначена на 12 мая. Прощание должно было состояться на Троекуровском кладбище, однако после просьбы Ксении и Екатерины Доренко (дочери от первого брака), было принято решение об отмене похорон. Как утверждают девушки, журналист мог быть отравлен.