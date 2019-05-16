Названа сумма, которую Алсу заплатила на накрутку победы дочери в Голосе.Дети

16 мая 2019, 23:10

Каждый голос обошелся богатой семье в 60-80 рублей.

Алсу
Алсу и ее супруг заплатили, как минимум, 2 миллиона рублей за победу дочери / Instagram

Дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова стала победительницей шоу Голос.Дети благодаря автоматизированной накрутке голосов.

Как сообщает РИА Новости, эта услуга обошлась знаменитым родителям девочки в 2-3 миллиона рублей.

"В среднем по рынку один "купленный" голос может стоить от 60 до 80 рублей", - сказал представитель компании Group-IB, которая занималась проверкой итогов голосования.

В результате проверки подсчитали, что при наличии около 38 тысяч голосов ботов общая сумма накрутки обошлась в 2,28-3,04 миллиона рублей.

Эксперт пояснил, что, как правило, накрутка производится компаниями при помощи сим-карт, оформленных на физических лиц. Однако Group-IB лишь констатировала факт, не выясняя координаты инициаторов.

Как ранее сообщалось, Первый канал аннулировал результаты финала Голос.Дети, в котором победила дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова.

Напомним, дочь Алсу одержала победу по результатам зрительского голосования, который впоследствии сами же зрители поставили под сомнение. Возмущенные россияне утверждают, что другие финалисты были более достойны победы.

Позднее СМИ сообщили, что победе дочери Алсу на российском Голосе поспособствовал военный завод. К голосованию привлекли около 500 сотрудников предприятия.

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Россия шоу &quot;Голос. Дети&quot; Певица Алсу
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