Смерть Доренко: в Москве началась церемония прощания с телекиллером 90-х

Прощание с Доренко / mk.ru

Тело Сергея Доренко, яркого российского журналиста, теле- и радиоведущего, главного редактора радиостанции Говорит Москва, кремируют.

17 мая с утра у Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с телекиллером 90-х.

Как пишут московские СМИ, выстроилась длинная очередь из желающих проститься с журналистом.

Близкие родственники, коллеги по цеху, друзья и просто поклонники Сергея Доренко несут цветы, чтобы почтить память о нём и проводить в последний путь.

Планируется, что после церемонии состоится кремация.

Прощание с Сергеем Доренко / mk.ru

Напомним, ДТП, в котором погиб Сергей Доренко, произошло 9 мая 2019 года. Вскрытие показало, что у журналиста были серьезные проблемы со здоровьем сердца. И тот факт, что смерть настигла журналиста в дороге за рулем мотоцикла – трагическое стечение обстоятельств. Несчастье могло произойти с 59-летним мужчиной в любой момент времени.Читайте такжеБросил жену ради молодой журналистки: что известно о личной жизни Доренко

Также Главред ранее сообщал, в Москве отменили церемонию прощания с Сергеем Доренко, которая ранее была назначена на 12 мая. Прощание должно было состояться на Троекуровском кладбище, однако после просьбы Ксении и Екатерины Доренко (дочери от первого брака), было принято решение об отмене похорон. Как утверждают девушки, журналист мог быть отравлен.