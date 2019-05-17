В США опрос показал увеличивающийся отрыв Байдена от Трампа

Байден - лидер президентской гонки / Фото: Reuters

По результатам опроса общественного мнения о предстоящих президентских выборах 2020 года бывший вице-президент США Джо Байден опередил президента США Дональда Трампа на 11%.

Как сообщает The Hill со ссылкой на опрос Fox News, за республиканца Трампа готовы отдать голоса 38% респондентов, в то время как 49% проголосовали бы за кандидата от демократов Байдена.

Авторы опроса выяснили, что Байден пользуется наибольшей поддержкой среди всех других вероятных кандидатов от Демократической партии. Так, 35% отдали бы свои голоса за вице-президента США, 17% проголосовали за сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, а остальные кандидаты от демократов набрали мене 10% и не прошли соответствующий барьер.

Как известно, в апреле Трамп отставал от Байдена на 6%.

Напомним, Трамп считает необходимым обсудить с генпрокурором США Биллом Барром возможность расследования против экс-вице-президента Джо Байдена или его сына Хантера.